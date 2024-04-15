Во Владимире на пожаре в жилом доме пострадало 2 человека Рано утром, в воскресенье (14 апреля...

Во Владимире на пожаре в жилом доме пострадало 2 человекаРано утром, в воскресенье (14 апреля 2024 года) произошел пожар в жилом доме на улице Соколова-Соколенка в городе Владимире. Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 21 кв.м.По информации спасателей, пострадало 2 человека, 4 спасено. С места пожара эвакуировано 8 человек, из них 1 ребенок.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области