В понедельник, 15 апреля, во Владимире возобновилась работа автобусного маршрута № 17 «Юго-Западная – Завод «Точмаш».

В понедельник, 15 апреля, во Владимире возобновилась работа автобусного маршрута № 17 «Юго-Западная – Завод «Точмаш». Об этом рассказала мэрии.«По временному контракту до проведения конкурса обслуживать маршрут автобусами большого класса будет ООО «ЕвроТрансВладимир плюс», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.С расписанием движения общественного транспорта по маршруту №17 можно ознакомиться на официальном ресурсе мэрии.