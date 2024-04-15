Два человека обращались в больницы по поводу присасывания клещей. Это первые случаи нападения клещей на людей в этом году, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Первого клеща с жителя
<a href="https://33live.ru/novosti/15-04-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-kleshhi-pokusali-dvux-chelovek.html" target="_blank">Во Владимирской области клещи покусали двух человек</a> - Два человека обращались в больницы по поводу присасывания клещей. Это первые случаи нападения клещей на людей в этом году, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Первого клеща с жителя
[url=https://33live.ru/novosti/15-04-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-kleshhi-pokusali-dvux-chelovek.html]Во Владимирской области клещи покусали двух человек[/url] - Два человека обращались в больницы по поводу присасывания клещей. Это первые случаи нападения клещей на людей в этом году, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Первого клеща с жителя