Два человека обращались в больницы по поводу присасывания клещей. Это первые случаи нападения клещей на людей в этом году, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Первого клеща с жителя

Два человека обращались в больницы по поводу присасывания клещей. Это первые случаи нападения клещей на людей в этом году, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Первого клеща с жителя Владимирской области сняли 31 марта. Второго – на прошлой неделе. Случаев заболевания энцефалитом в регионе нет. Сотрудники Роспотребнадзора периодически собирают клещей на улице. Так, в Кольчугинском районе недавно