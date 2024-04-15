Акция проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Во Владимирской области начался сезонный сбор шишек. Акция проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».Так, первые работы стартовали в Мошовском участковом лесничестве, где трудились студенты местного Муромцевского лесотехнического техникума и специалисты Андреевского лесничество. Кстати, участие приняли даже чиновники областного Министерства сельского хозяйства.Процесс производится именно тогда, когда шишки не успели раскрыться. Это необходимо, чтобы сохранить семена. В этом году акция называется «Всё начинается с семени!» Из собранного материала позднее вырастет несколько тысяч саженцев сосны.