Половодье постепенно отступает. На сегодняшний день от воды освободились 119 приусадебных участков. Максимальное количество затопленных участков частных домов в этом году было 324, а сейчас –

Половодье постепенно отступает. На сегодняшний день от воды освободились 119 приусадебных участков. Максимальное количество затопленных участков частных домов в этом году было 324, а сейчас – 205. Об этом рассказал Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Владимире вода постепенно отступает, однако в Вязниках и Коврове она ещё достаточно высоко, продолжается подъем