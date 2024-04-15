Об этом сообщили представители регионального Управления МЧС.

Во Владимирской области уже потушены 44 пала сухой травы. Общая площадь возгораний составила 29,02 гектаров. Об этом сообщили представители регионального Управления МЧС.Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям напоминают, что основная причина этих пожаров – человеческий фактор.«Нередко неконтролируемые палы сухостоя становятся причиной крупных пожаров в населённых пунктах с большим материальным ущербом! Кроме того, ландшафтные пожары наносят вред флоре и фауне», – сказано в материале спасателей.Напоминаем, в регионе сейчас действует особый противопожарный режим. За разведение костра или другое нарушение для физлиц положен штраф до 20 тысяч рублей.