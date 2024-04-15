44 пала травы на площади чуть более 29 гектар потушили во Владимирской области в этом году. В пресс-службе МЧС отмечают, что причиной таких пожаров является человеческий фактор. Виновникам

44 пала травы на площади чуть более 29 гектар потушили во Владимирской области в этом году. В пресс-службе МЧС отмечают, что причиной таких пожаров является человеческий фактор. Виновникам ландшафтных пожаров грозит штраф до 20 тысяч рублей. Горения травы опасны тем, что огонь может перекинуться на частные дома, сараи и так далее. Кроме того, наносится вред