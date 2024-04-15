На дорогах Владимирской области начали обновлять «зебру» и дорожную разметку с помощью термопластика. Такие работы стартовали в Судогодском и Суздальском районах, рассказали в

На дорогах Владимирской области начали обновлять «зебру» и дорожную разметку с помощью термопластика. Такие работы стартовали в Судогодском и Суздальском районах, рассказали в пресс-службе Владупрдора. Конкретнее, разметку обновляют на автодорогах «Владимир – Муром – Арзамас» и «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский». Термопластик сейчас является одним из самых современных и долговечных материалов. Разметка из него получается