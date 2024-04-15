Во владимирском Центре народного творчества работает выставка гороховецких мастеров Эта неделя -...

Во владимирском Центре народного творчества работает выставка гороховецких мастеровЭта неделя - последняя, когда можно полюбоваться уникальными ремёслами. Как их удалось сохранить? Расскажет Полина Лаптева.Сирены, львы, птицы...- резные доски с растительными узорами, образами фантастических существ...Эти вычурные украшения - пример корабельной резьбы. Она появилась в 18 веке на речных судах. Возродить забытое плотницкое ремесло Гороховецкой земли решил мастер по обработке дерева Николай Курюкин.Николай Курюкин, мастер по обработке дерева:- Почему наши деды могли это сделать, почему мы не можем? Все под силу.Однако зачем такие украшения для кораблей практического назначения? С конца 40 годов 18 столетия последовала серия указов: доски, тесанные топором, заменить на пиленые. Из одного бревна можно было напилить до пяти досок, а топором получались только две.Судостроителей такие нововведения не устроили. Ведь топорные доски более прочные, а пиленные - впитывали воду и гнили.Чтобы скрыть истинное положение дел, плотники хитрили и стали украшать доски узорами.Когда судно отрабатывало своё, резным доскам давали новую жизнь. Их стали использовать в качестве наличников для украшения домов. Для работы чаще всего использовались бруски сосны и липы, долото и стамески.Николай Курюкин, мастер по обработке дерева:- Выбирается фон, а потом выбирается рисунок. Трудозатратное все это дело.На выставке изделия из ватного папье - маше, живописные работы Гороховецких художников.А это старинное русское ткачество. Техника тоже требует усидчивости. Для начала нужно освоить примитивный станочек и рамку, а уж затем большой ткацкий стан, как в этой мастерской.В основе такого узора перекидывание нитки "утка" через нить "основы". Цвета классические - белые и красные.Татьяна начинала с азов. А теперь обучает в собственной мастерской всех желающих - детей и взрослых.Татьяна Мойкина, мастерица по изготовлению старинного русского ткачества:- Это, наверное, у нас генетически заложено. Как же раньше. Пятилетнего ребенка сразу сажали за станок. Ножки до педалек достают, и она ткет. А самым плохим словом для девочки было, знаете какое? Неткачиха!Последнее полотенце в технике гороховецкого белого браного ткачества было создано в 1929 году. Спустя почти столетие гороховецкая мастерица возрождает забытый промысел.Получается фактурный рисунок, полностью белый с изнанки. Здесь жемчужное полотно, где на тонкой основе сплетаются уток красных и белых ниток.А это коллекция глиняных игрушек. Ольга Гурова, вдохновленная работами Елизаветы Бем, решила создать собственных персонажей в духе русского крестьянства.Ольга Гурова, создательница глиняных игрушек:- Бог послал в руки кусочек глины, и с тех пор я стараюсь его не выпускать. Это моя любовь с первого взгляда. Это такой материал, который хранит тепло твоих рук, и он очень отзывчив на тепло твоих рук. Из него можно делать все, что угодно."Народная галерея" в Доме фольклора пополнилась уникальным творчеством мастеров. Увидеть "Живые ремесла земли Гороховецкой" можно до 21 апреля.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир".