Отмечается, что на выставке представлены работы ведущих российских художников и молодых авторов, уже успевших зарекомендовать себя в современном искусстве.

Выставка современного искусства Новое время откроется в дворце тенниса в Лужниках 18 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.18 апреля в новом дворце тенниса в Лужниках – уникальном и крупнейшем в России – откроется выставка современного искусства Новое время. Экспозиция станет частью проекта Спорт + арт. Его задача – объединить спорт и искусство, построить коммуникацию между посетителями и представителями творческих индустрий, отразить стремление к движению и эстетическому развитию, – говорится в сообщении.Отмечается, что на выставке представлены работы ведущих российских художников и молодых авторов, уже успевших зарекомендовать себя в современном искусстве. Это Михаил Блинов, Леонид Ротарь, Кирилл Кипятков, Яков Хомич, Ирина Ковалевская, Дарья Фетисова, Игорь Сапунков, Мария Малинина. В экспозицию также вошла картина Большая арена художника и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, созданная во время мастер-класса в Лужниках летом 2023 года. Герои картин запечатлены в движении – здесь и сейчас.Картины, представленные на нашей выставке, олицетворяют ритм жизни спортивного кластера, его современную инфраструктуру и будущее. Выставка Новое время стала первым среди запланированных нами культурных событий, которые будут регулярно проводиться в рамках проекта Спорт + арт. Мы приглашаем всех посетителей, которые занимаются спортом во дворце тенниса и на других площадках Лужников, стать гостями наших мероприятий, – приводятся в сообщении слова руководитель центра сохранения наследия и развития туризма АО Лужники Юлии Журкиной.Также в открытии примут участие главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, управляющий дворцом тенниса в Лужниках Булат Литвинов и Вера Душевина – теннисистка и заслуженный мастер спорта России. Куратор выставки – дизайнер, аналитик современного искусства Юлия Агапова. Выставка будет работать до 31 мая. Вход для посетителей свободный.