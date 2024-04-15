Об этом рассказала Людмила Романова, региональный омбудсмен.

За девять лет во Владимирской области не помилован ни один заключённый. Об этом рассказала Людмила Романова, региональный омбудсмен.Уполномоченный по правам человека считает, что работа УФСИН в этом направлении недостаточная. Последний раз осуждённого помиловали в 2014 году, а с 2002 года – всего 14 человек.«Уполномоченный обращает внимание на такой механизм гуманизации наказания как помилование... Обращает на это внимание и рекомендует активизировать разъяснительную работу среди осужденных», – сказано в докладе омбудсмена.По информации УФСИН, за последние 10 лет 244 человека подавали ходатайство о помиловании, но получили его лишь 1,6% от общего количества просящих.Напомним, только президент имеет право простить осуждённого. Для этого необходимо собрать необходимые документы, ходатайство и прочее. После инстанций просьба попадает в администрацию главы Государства, который может либо смягчить условия, либо снять судимость.