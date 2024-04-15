Жители Владимирской области могут воспользоваться услугой перевозки животных на соседнем...

Жители Владимирской области могут воспользоваться услугой перевозки животных на соседнем кресле«Аэрофлот» после успешного тестирования вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле.Новую услугу тестировали в течение трёх месяцев. За это время было перевезено более 900 питомцев. Сервис будет доступен на рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиакомпании «Россия». Об этом сообщается в телеграм-канале Travel News.Пассажир может перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей общим весом не более 15 кг. Услуга доступна в любом классе обслуживания. Контейнер можно будет разместить только у иллюминатора, оплата по тарифу для взрослого пассажира.Ознакомиться с порядком оформления и оплатой услуги можно здесь.Заказ услуги производится не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса по расписанию.Фото: freepik.com