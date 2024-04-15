Сегодня, 15 апреля, суд избрал меру пресечения для молодого злоумышленника, который в выходные атаковал здание правительства области. 24-летнего фигуранта заключили под стражу, сообщили в

Сегодня, 15 апреля, суд избрал меру пресечения для молодого злоумышленника, который в выходные атаковал здание правительства области. 24-летнего фигуранта заключили под стражу, сообщили в УМВД. Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу, 13 апреля. Днем владимирцы услышали несколько взрывов. Белый дом атаковал злоумышленник – он бросил в здание несколько бутылок с горючей смесью. Наша съемочная группа