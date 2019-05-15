Племянница легендарной певицы Людмилы Зыкиной обратилась к
Дмитрию Борисову. В эфире программы Пусть говорят Первого канала родственница
звезды рассказала, что едва сводит концы с концами.
Племянница легендарной певицы Людмилы Зыкиной обратилась к
Дмитрию Борисову. В эфире программы "Пусть говорят" Первого канала родственница
звезды рассказала, что едва сводит концы с концами.
Любимая миллионами исполнительница умерла в 2009 году.
Знаменитость оставила после себя уникальные драгоценности, элитные квартиры и банковские
счета. Состояние Людмилы Зыкиной оценили в 270 миллионов рублей.
У артистки не было детей, поэтому богатство должно было быть
распределено между отпрысками ее сводного брата – Сергеем, Георгием и
Екатериной. Меж тем последняя заявляет, что в итоге почти ничего не получила. Женщина
пришла в студию "Пусть говорят".
Племянница артистки пожаловалась также на бедственное материальное положение.
Она одна воспитывает маленького сына, живет в скромном деревенском доме. Даже на эту жилплощадь она копила пять лет.
По словам Екатерины Зыкиной, большую часть наследства присвоил себе ее старший брат Сергей.
Зыкина рассказала, что момент смерти тети была
на последнем месяце беременности. Она не могла заниматься вопросами имущества и написала на Сергея доверенность. Якобы старший брат воспользовался ее наивностью и обобрал до нитки.
Меж тем присутствующие в студии эксперты не
спешили жалеть бедную родственницу знаменитой артистки. Журналист и телеведущий
Андрей Караулов заявил, что в этой истории все не так однозначно. Он отметил,
что Людмила Георгиевна в последние годы нуждалась в поддержке близких, но помощи
так и не дождалась. Племянники не навещали певицу даже перед опасной операцией
на ногах.
Ведущий Дмитрий Борисов, общаясь с Екатериной Зыкиной, выяснил, что Людмила Георгиевна
после смерти брата каждому из племянников купила по квартире в Москве. Шоумен попросил объяснить, куда делась столичная
недвижимость артистки. Зыкина сообщила, что жилплощадь продал все тот же брат Сергей, воспользовавшись
доверенностью, которую она давала ему для решения проблем с наследством.
Шоумен продолжил беседу с прибедняющейся родственницей знаменитости. Оказалось, что Екатерина все же получила от звездной
тетушки серьги с редкими бриллиантами, оценочная стоимость которых достигает
двух миллионов долларов.