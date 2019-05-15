Племянница легендарной певицы Людмилы Зыкиной обратилась к Дмитрию Борисову. В эфире программы Пусть говорят Первого канала родственница звезды рассказала, что едва сводит концы с концами.

Племянница легендарной певицы Людмилы Зыкиной обратилась кДмитрию Борисову. В эфире программы "Пусть говорят" Первого канала родственницазвезды рассказала, что едва сводит концы с концами.Любимая миллионами исполнительница умерла в 2009 году.Знаменитость оставила после себя уникальные драгоценности, элитные квартиры и банковскиесчета. Состояние Людмилы Зыкиной оценили в 270 миллионов рублей.У артистки не было детей, поэтому богатство должно было бытьраспределено между отпрысками ее сводного брата – Сергеем, Георгием иЕкатериной. Меж тем последняя заявляет, что в итоге почти ничего не получила. Женщинапришла в студию "Пусть говорят".Племянница артистки пожаловалась также на бедственное материальное положение.Она одна воспитывает маленького сына, живет в скромном деревенском доме. Даже на эту жилплощадь она копила пять лет.По словам Екатерины Зыкиной, большую часть наследства присвоил себе ее старший брат Сергей.Зыкина рассказала, что момент смерти тети былана последнем месяце беременности. Она не могла заниматься вопросами имущества и написала на Сергея доверенность. Якобы старший брат воспользовался ее наивностью и обобрал ее до нитки.Меж тем присутствующие в студии эксперты неспешили жалеть бедную родственницу знаменитой артистки. Журналист и телеведущийАндрей Караулов заявил, что в этой истории все не так однозначно. Он отметил,что Людмила Георгиевна в последние годы нуждалась в поддержке близких, но помощитак и не дождалась. Племянники не навещали певицу даже перед опасной операциейна ногах.Ведущий Дмитрий Борисов, общаясь с Екатериной Зыкиной выяснил, что Людмила Георгиевнапосле смерти брата каждому из племянников купила по квартире в Москве. Шоумен попросил объяснить, куда делась столичнаянедвижимость женщины. Зыкина сообщила, что жилплощадь продал все тот же брат Сергей, воспользовавшисьдоверенностью, которую она давала ему для решения проблем с наследством.Шоумен продолжил выводить на чистую воду прибедняющуюсяродственницу знаменитости. Оказалось, что Екатерина все же получила от звезднойтетушки серьги с редкими бриллиантами оценочная стоимость которых достигаетдвух миллионов долларов.