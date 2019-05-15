Скандально известная парочка вскоре даст сольный концерт. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин бесплатно раздают на него билеты.

Скандально известнаяпарочка вскоре даст сольный концерт. Виталина Цымбалюк-Романовская и ПрохорШаляпин бесплатно раздают на него билеты.Мероприятие должносостоятся 25 мая в "Доме кино". Чтобы привлечь внимание аудитории к выступлению, звезды устроили розыгрыш билетов.Желающие попасть на концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина должны быть настоящими поклонникамипары. Возможность насладиться их пением получат только те, кто хорошо знаетдетали биографии влюбленных.Претендентам необходимоответить на ряд вопросов о звездном дуэте. Например, надо рассказать, какойтелевизионный проект стал началом эстрадной карьеры Прохора, и какаяспециальность значится в дипломе о высшем образовании Виталины. Конкурсзапустили в официальном .Отметим, что жаждущих даромполучить приглашение к Виталине Цымбалюк-Романовской и Прохору Шаляпину не так уж имного. Судя по всему, интернет-обывателям такая возможность не нужна даже даром. Более того, они непостеснялись сообщить об этом в комментариях."На всю голову болеть надо,чтобы к этим бездарям на концерт пойти (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Никто на их концерт не придет 😂😂🤣🤣🤣", "Дакому они вообще интересны? Тошнит от них !!!🤮","Любители антиквара🙄", "Ну, наконец то,снова появилась пара – гусь да гагара! Давненько не были на ТВ каналах -наверно сейчас деньги закончились..", "тяжела и неказиста жизньроссийских аферистов... Я энтих аферюг слушать не стану", – плюется народ от .Меж тем были и те, кторьяно защищал певца, отмечая, что его вокальный талант слишком очевиден, чтобыего отрицать. Фанаты Шаляпина призывали акцентировать внимание не на личнойжизни артиста, а на его творчестве."В конкурсе не участвую, наконцерт и так пойду, просто хочется чтобы наконец восторжествоваласправедливость, этот удивительно талантливый исполнитель наконец засиял вполную силу на нашей эстраде. Пожалуйста, делайте в своих публикациях акцент наего таланте, его творчестве. У нас не так много на эстраде действительноталантливых артистов", – рассудила поклонница Виталины