Скандально известная
парочка вскоре даст сольный концерт. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор
Шаляпин бесплатно раздают на него билеты.
Скандально известная
парочка вскоре даст сольный концерт. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор
Шаляпин бесплатно раздают на него билеты.
Мероприятие должно
состоятся 25 мая в "Доме кино". Чтобы привлечь внимание аудитории к выступлению, звезды устроили розыгрыш билетов.
Желающие попасть на концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина должны быть настоящими поклонниками
пары. Возможность насладиться их пением получат только те, кто хорошо знает
детали биографии влюбленных.
Претендентам необходимо
ответить на ряд вопросов о звездном дуэте. Например, надо рассказать, какой
телевизионный проект стал началом эстрадной карьеры Прохора, и какая
специальность значится в дипломе о высшем образовании Виталины. Конкурс
запустили в официальном .
Отметим, что жаждущих даром
получить приглашение к Виталине Цымбалюк-Романовской и Прохору Шаляпину не так уж и
много. Судя по всему, интернет-обывателям такая возможность не нужна даже даром. Более того, они не
постеснялись сообщить об этом в комментариях.
"На всю голову болеть надо,
чтобы к этим бездарям на концерт пойти (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Никто на их концерт не придет 😂😂🤣🤣🤣", "Да
кому они вообще интересны? Тошнит от них !!!🤮",
"Любители антиквара🙄", "Ну, наконец то,
снова появилась пара – гусь да гагара! Давненько не были на ТВ каналах -
наверно сейчас деньги закончились..", "тяжела и неказиста жизнь
российских аферистов... Я энтих аферюг слушать не стану", – плюется народ от .
Меж тем были и те, кто
рьяно защищал певца, отмечая, что его вокальный талант слишком очевиден, чтобы
его отрицать. Фанаты Шаляпина призывали акцентировать внимание не на личной
жизни артиста, а на его творчестве.
"В конкурсе не участвую, на
концерт и так пойду, просто хочется чтобы наконец восторжествовала
справедливость, этот удивительно талантливый исполнитель наконец засиял в
полную силу на нашей эстраде. Пожалуйста, делайте в своих публикациях акцент на
его таланте, его творчестве. У нас не так много на эстраде действительно
талантливых артистов", – рассудила поклонница Виталины