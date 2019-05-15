Нападающий английского Манчестер Сити Серхио Агуэро получил первый вызов в главную национальную сборную Аргентины после своего выступления на чемпионате мира в России. Вызов приурочен к предстоящему Кубку Америки, который состоится с 14 июня по 7 июля.

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро получил первый вызов в главную национальную сборную Аргентины после своего выступления на чемпионате мира в России. Вызов приурочен к предстоящему Кубку Америки, который состоится с 14 июня по 7 июля.Тренерский штаб во главе с исполняющим обязанности главного тренера Лионеля Скалони принял решение вызвать Агуэро, который провел свой предыдущий матч за "альбиселесте" в июле 2018 года в рамках 1/8 финала чемпионата мира против Франции (3:4). С тех пор он не вызывался в сборную.На решение вызвать Агуэро в состав Аргентины повлияла результативность форварда в своем клубе – в 46 матчах аргентинец стал автором 32 голов, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Reuters. Однако стоит отметить, что на данный момент Агуэро включен лишь в расширенную заявку команды, которая включает в себя 40 футболистов. Окончательный вариант заявки будет озвучен через две недели.На групповом этапе Кубка Америки аргентинцы сыграют с командами Парагвая, Колумбии и Катара.