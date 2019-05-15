Одна из самых красивых пар отечественного кинематографа – Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе – расстались. По слухам, артистка увлеклась сыном Федора Бондарчука Сергеем.

Одна из самых красивых пар отечественного кинематографа – Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе – расстались. По слухам, артистка увлеклась сыном Федора Бондарчука Сергеем.О разводе Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев объявили каждый на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Они опубликовали одинаковые фотографии, на которых запечатлены вместе, и сопроводили их одни и тем же текстом. "Люди встречаются, влюбляются, женятся... У них рождаются дети.. Но, в какой-то момент, они понимают, что дальше, каждому из них надо идти СВОЕЙ дорогой.. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – так началась запись в аккаунте Нино Нинидзе.Отметим, что у пары есть малолетний сын. "Мы были вместе три с половиной года, и это было, счастливое время... У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим и он об этом знает.. Но, у нас настал этот момент, когда каждый должен идти своим путем... " – призналась актриса.В заключение Нино Нинидзе обратилась к общественности с просьбой не копаться в их с Кириллом Плетневым личных делах. "Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!" – завершила пост актриса.Многочисленные подписчики бурно отреагировали на объявление . В основном, фанаты расстроились, однако нашлись и те, кто похвалил артистов за откровенность и умение расстаться без обид и оскорблений. Другие, особо наблюдательные, признались, что давно уже догадывались о проблемах в браке Нинидзе и Плетнева.Кстати, ходят слухи, что отношения Нино и Кирилла разрушились из-за ее увлечения сыном Федора Бондарчука Сергеем. Согласно информации некоторых СМИ, Нинидзе и Бондарчука видели в одном из столичных заведений. Якобы они мило общались. К слову, недавно стало известно о расставании Сергея Бондарчука с женой Татой, которая подарила ему двух дочерей.