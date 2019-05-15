Португалия в этом мае принимала сразу два крупных турнира по аквабайку. В городке Портимао прошел первый этап чемпионата мира-2019, в Пенафиеле ведущие спортсмены континента разыгрывали награды стартового этапа чемпионата Европы. Но обоих турнирах отличились россияне.

Португалия в этом мае принимала сразу два крупных турнира по аквабайку. В городке Портимао прошел первый этап чемпионата мира-2019, в Пенафиеле ведущие спортсмены континента разыгрывали награды стартового этапа чемпионата Европы. Но обоих турнирах отличились россияне.В Портимао бронзовую награду российской сборной в дисциплине "фристайл" принес 17-летний Сергей Чемезов, являющийся действующим чемпионом России. А в Пенафиеле в той же дисциплине на пьедестал поднялся наш Александр Курамшин, который завоевал серебряную медаль.Всего на этапе чемпионата мира приняли участие 83 спортсмена из 26 стран мира, среди которых было четверо россиян. Самой результативной для российской сборной стала дисциплина "фристайл", в которой выступило три российских спортсмена.Кроме Чемезова другие представители российской команды Курамшин и Владислав Воробьев, заняли, соответственно, 6-е и 8-е места. А чемпион России 2018 года Александр Кабатов выступал в дисциплине Runabout GP1 и был в фаворитах, однако сошел с дистанции из-за поломки своего гидроцикла.В Пенафиеле лучшим из наших стал Курамшин, а Кабатов финишировал девятым в дисциплине Runabout GP1. В дисциплине Ski GP3 (юниоры) шестую строчку в рейтинге занял Рустам Амерханов из Казани."Российский аквабайк сегодня переживает новый подъем. Уже третий год подряд мы проводим Кубок и чемпионат России по аквабайку, наращиваем внимание зрителей. Это подстегивает спортсменов, конкуренция усиливается, от чего растет и качество российского аквабайка в целом", — комментирует Михаил Ершов, главный тренер сборной России во фристайл-аквабайке, чемпион России по аквабайку.Ближайшие главные российские старты сезона состоятся летом. С 20 по 23 июня в Тверской области в "Конаково Ривер Клаб" пройдет Кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Обладателей Кубка определят в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков).Здесь же состоится первенство России в тех же дисциплинах. Кроме того, в рамках Кубка второй год подряд будут проведены официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в международном классе "гидрофлай" (флайбординг), которые пройдут под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM).