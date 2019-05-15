Телеведущая сделала поклонникам интересное предложение в Instagram. Ксения Бородина пригласила фолловеров посетить ее салон красоты.

Телеведущая сделала поклонникам интересноепредложение в Instagram.Ксения Бородина пригласила фолловеров посетить ее салон красоты.Не секрет, что ведущая "Дома-2" зарабатывает,помимо прочего, рекламой в соцсетях. На сей раз знаменитость решила привлечьвнимание подписчиков к своему детищу – маникюрному салону.Ксения Бородина решила рассказать оновинках в своем салоне. Она пригласила подписчиц прийти и на себе попробовать услугимастеров. Однако реакция пользовательниц соцсети оказалась неоднозначной.Многие девушки возмутились задранным ценникомна услуги Бородиной и заподозрили ее в алчности. Они заявили, что маникюр в салонеКсении Бородиной обходится в восемь тысяч рублей, сообщает сайт . По мнению подписчиц, это очень дорого для простого человека. Правда, нашлисьи те, кто заявил, что nail-студия совсем не VIP, и те, кто там был, не знаетничего о таких ценах.Напомним, Ксения Бородина помимо заработкаот телесъемок еще владеет собственной линией одежды. Кроме того, предприимчиваядевушка открыла несколько салонов красоты.Как писали "Дни.ру", в Сети часто обсуждают отношениятелеведущей с мужем Курбаном Омаровым. В частности, скандальный блогер ЕленаМиро заявляла, что, якобы, содержит мужчину. Как правило, телезвезда резко реагирует натакие заявления. Отметим, часто обвиняют в том, что она грубо общается с фолловерами.Девушка не раз отшивала назойливых поклонников и хейтеров, критикующих еемужа-бизнесмена.