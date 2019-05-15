Суд приговорил нападающего Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева к реальным срокам за участие в двух драках в центре Москвы. Футболист Крыльев Советов Александр Самедова заявил, что и Кокорин, и Мамаев получили наказание несправедливо.

Суд приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к реальным срокам за участие в двух драках в центре Москвы. Футболист "Крыльев Советов" Александр Самедова заявил, что и Кокорин, и Мамаев получили наказание несправедливо."Все очень грустно и несправедливо, тут много не скажешь, – заявил Самедов, слова которого приводит ТАСС. — Никто их не оправдывает за то, что они совершили. Но то, в какой цирк это переросло со стороны некоторых людей, – это очень грустно. Думаю, что ребята смогут вернуться в футбол, главное, чтобы здоровье позволило это сделать".Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.