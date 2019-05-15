Украинская певица Ани Лорак сразила наповал всех своим новым амплуа. Фанаты еще долго не смогут придти в себя после увиденного.

Украинская певица Ани Лорак сразила наповал всех своим новым амплуа. Фанаты еще долго не смогут придти в себя после увиденного.Накануне Ани Лорак выложила пост в Instagram в необычном наряде. Образ получился крайне неудачным: атласный топ с огромный бантом и брюки-галифе со змеиным принтом.Во-первых, низ и верх между собой абсолютно не сочетаются по фактуре и стилистике. Так, помимо этого, штаны визуально полнят актрису на несколько размеров. В них она кажется просто необъятной, пишут комментаторы.Споры вокруг наряда Ани Лорак до сих пор активно ведутся. Некоторые подписчики обрушили на актрису шквал негативных комментариев: "Штаны – капец!", "Брюки вообще не тот вариант."Но несмотря на едкие замечания недругов, многие из фанатов встали на защиту своего кумира. Их комментарии, как всегда, наполнены любовью: "Блин, ребят, это штаны-оверсайз. Это модно, и на Ане (с ее стройной фигурой) смотрится круто.""Вот про брюки народ ничего не понимает!!! Классные штаны!", – написала подписчица.Отметим, Ани Лорак часто получает "по шапке" от поклонников за свои несуразные наряды. Многие не понимают столь неординарный подход к выбору костюмов как , так и для повседневной жизни. Но, впрочем, певица к негативным отзывам уже успела привыкнуть за свою долгую карьеру и давно не реагирует на злые языки недругов.