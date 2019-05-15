Нападающий мадридского Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн сообщил руководителям клуба о своем желании сменить команду в предстоящее межсезонье. Помимо боссов матрасников он уже поставил в известность и своих одноклубников.

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн сообщил руководителям клуба о своем желании сменить команду в предстоящее межсезонье. Помимо боссов "матрасников" он уже поставил в известность и своих одноклубников.Гризманн в беседе с главным тренером Диего Симеоне и генеральным директором Анхелем Жилем Марином признался, что ему нужен новый вызов в карьере, потому он и хочет сменить клуб, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Marca. Функционеры отметили его искренность.Согласно слухам, следующим клубом Гризманна станет "Барселона". Сумма отступных за француза на данный момент равняется 200 миллионам евро, однако с 1 июля она сократится до 120 миллионов.Напомним, что Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. За это время он становился обладателем Лиги Европы, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. Последним его матчем в "матрасниках" станет встреча 38 тура чемпионата Испании против "Леванте".