В среду Министерство транспорта США, по соображениям безопасности, распорядилось приостановить авиасообщение с Венесуэлой. Приостановлены полномочия всех американских и иностранных авиаперевозчиков, обеспечивающих авиаперевозки в венесуэльские аэропорты или из них.

В среду Министерство транспорта США по соображениям безопасности распорядилось приостановить авиасообщение с Венесуэлой.Приостановлены полномочия всех американских и иностранных авиаперевозчиков, обеспечивающих авиаперевозки в венесуэльские аэропорты или из них. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министра транспорта Элейн Чао. По ее словам, она согласна с общественными интересами, которые требуют немедленной приостановки воздушных перевозок между аэропортами США и Венесуэлы.21 января в Венесуэле начались массовые протесты, возглавляемые оппозицией, желающей свергнуть президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Некоторые страны Запада во главе США заявили о признании Гуаидо, которого Мадуро прозвал марионеткой в руках Америки.Россия поддержала Николаса Мадуро, назвав "президентский статус" Гуаидо несуществующим.