Европейские компании, участвующие в строительства газопровода Северный поток-2, осознают ответственность перед экономиками своих стран, ведь от этого проекта зависит их конкурентоспособность — без него энергия будет дороже.

Европейские компании, участвующие в строительства газопровода "Северный поток-2", осознают ответственность перед экономиками своих стран, ведь от этого проекта зависит их конкурентоспособность — без него энергия будет дороже.Как передает телеканал "Россия 24", об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Ван дер Белленом рассказал журналистам президент России Владимир Путин. Он отметил, что Австрия не является самым большим государством в мире, но для отстаивания своих национальных интересов ей требуется только политическая воля.Путин подчеркнул, что вопреки сильному давлению извне OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG) — австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе — "готова работать с нами и в дальнейшем, несмотря на такую попытку недобросовестной конкуренции".В свою очередь Ван дер Беллен заверил мировую общественность, что OMV не намерена покидать проект "Северный поток-2".Данный проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, предлагая европейцам свой сжиженный природный газ и угрожая европейским компаниям принять санкции против тех из них, кто участвует в реализации "Северного потока-2".