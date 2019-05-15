Баскетбольный клуб Автодор, завершивший сезон на 11-й строчке Единой лиги ВТБ, расстался со всеми иностранными игроками, включая лучшего снайпера команды Трэ Голдена, об этом рассказал президент саратовцев Владимир Родионов.

Баскетбольный клуб "Автодор", завершивший сезон на 11-й строчке Единой лиги ВТБ, расстался со всеми иностранными игроками, включая лучшего снайпера команды Трэ Голдена, об этом рассказал президент саратовцев Владимир Родионов."Мы рассчитались со всеми легионерами и пожелали им удачи в поисках новых клубов, – сообщил Родионов в интервью "Известиям". – Признаюсь, перед сезоном думал, что мы подписали сильных иностранных игроков, способных решить задачу выхода в плей-офф Единой лиги. Но не все они оправдали наши ожидания".Кроме того, впервые за долгое время саратовский баскетбольный клуб решил не менять тренера в межсезонье: "Евгений Пашутин продолжит тренировать "Автодор" в новом сезон. У нас действующий контракт, поэтому это не какая-то тайна" подытожил Родионов.