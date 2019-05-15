Николай Басков совсем заработался и нуждается в отдыхе,
признают поклонники певца. Фанаты комментируют снимки с отдыха золотого
голоса России. Подозревают, что рядом с Басковым загорает Волочкова.
Николай Басков совсем заработался и нуждается в отдыхе,
признают поклонники певца. Фанаты комментируют снимки с отдыха "золотого
голоса России". Подозревают, что рядом с Басковым загорает Волочкова.
Где именно проводит свой отпуск – неизвестно,
певец игнорирует вопросы подписчиков. На фотографиях видны роскошная вилла,
бассейн, океанский берег и экзотические животные. Друзья Николая отметили, что
отдых отлично повлиял на его самочувствие – видно даже на фото.
Поклонники артиста, удрученные молчанием своего кумира,
попытались сами выяснить, где находится Басков. В конце концов решили, что
певец на Мальдивах. А потом вспомнили, что там же отдыхает и Анастасия
Волочкова.
Поскольку в прошлом году в Сети упорно муссировались слухи о
предстоящей свадьбе двух звезд, фанаты обеспокоились. Они сомневаются, что
балерина составит хорошую партию "золотому голосу России". Подписчики
переживают: по их мнению, артист снова попал в плохую компанию. Но надеются,
что окажется умнее и не будет связываться с Волочковой, которая
для него – "пройденный этап".
Николаю Баскову потребовался отдых после тяжелой работы над клипом
"Караоке". В ролике, который длится 21 минуту, приняли участие Филипп
Киркоров, Андрей Малахов, Иосиф Пригожин и другие звезды. За два дня видео
набрало 2 миллиона просмотров на Youtube, пишет Teleprogramma.pro.
гордится своим детищем. Это самый
продолжительный музыкальный клип за всю историю российского шоу-бизнеса.
Поклонники Басковым восторгаются и благодарят певца за нелегкий и
самоотверженный труд.