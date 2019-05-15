Соответствующее постановление подписал Владимир Сипягин

Соответствующее постановление подписал Владимир СипягинГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал постановление «О предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2019 год».Согласно документу деньги предоставят:Город Владимир – 8 миллионов 876 тысяч рублей – на реализацию мероприятий по созданию допмест для детей ясельного возраста, в том числе на выполнение работ по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства 4-х дошкольных образовательных учреждений на 50 мест: «Детский сад № 66», улица Завадского, дом 13-а; «Детский сад № 87», улица Крайнова, дом 14-а; «Детский сад № 4 компенсирующего вида», улица Сурикова, дом 25/23; «Детский сад № 62», улица 1-ая Пионерская, дом 22-а;Петушинский район – 12 миллионов 500 тысяч рублей – на подготовку и проведение праздничных и памятных мероприятий, связанных с 90-летием с момента основания этого района. Средства нужны для обустройства детских игровых комплексов, приобретение светодиодного экрана и сцены, на печать книги детских рисунков и сочинений, посвящённых юбилею Петушинского района.