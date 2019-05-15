Соответствующее постановление подписал Владимир Сипягин
Соответствующее постановление подписал Владимир Сипягин
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал постановление «О предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2019 год».
Согласно документу деньги предоставят:
Город Владимир – 8 миллионов 876 тысяч рублей – на реализацию мероприятий по созданию допмест для детей ясельного возраста, в том числе на выполнение работ по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства 4-х дошкольных образовательных учреждений на 50 мест: «Детский сад № 66», улица Завадского, дом 13-а; «Детский сад № 87», улица Крайнова, дом 14-а; «Детский сад № 4 компенсирующего вида», улица Сурикова, дом 25/23; «Детский сад № 62», улица 1-ая Пионерская, дом 22-а;Петушинский район – 12 миллионов 500 тысяч рублей – на подготовку и проведение праздничных и памятных мероприятий, связанных с 90-летием с момента основания этого района. Средства нужны для обустройства детских игровых комплексов, приобретение светодиодного экрана и сцены, на печать книги детских рисунков и сочинений, посвящённых юбилею Петушинского района.