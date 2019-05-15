Мария Кожевникова смутила поклонников беременной
фотографией. Некоторые бросились поздравлять многодетную мать с пополнением в
семействе. Оказалось, что снимку – два года, просто актриса о нем только сейчас
вспомнила.
Мария Кожевникова смутила поклонников "беременной"
фотографией. Некоторые бросились поздравлять многодетную мать с пополнением в
семействе. Оказалось, что снимку – два года, просто актриса о нем только сейчас
вспомнила.
поблагодарила в подписи к посту в Instagram сотрудников
фотостудии. Именно они напомнили артистке о том, что у нее лежит непроявленная
пленка. Результатом фотосессии двухгодичной давности Мария поделилась с
подписчиками.
"Вот таким карапузом я была на шестом месяце, беременная
Васей... Лучше проявить пленку через 2 года, чем никогда", – подписала
снимок актриса.
У Марии Кожевниковой трое детей. Однако свои "беременные"
фотографии актриса никогда не выставляла, публиковала их только после родов. Поклонники
предполагают, что актриса слегка суеверна. Но кое-кто считает, что Мария не
горит желанием показывать свою фигуру – как
сообщалось, во время каждой беременности она набирала по 30 килограммов веса.
При этом другими подробностями личной жизни артистка охотно
делится с фанатами. Со старшими сыновьями Иваном и Максимом
появляется на светских мероприятиях. В соцсетях публикуются многочисленные
семейные фотографии.
А вот младшему сыну , Василию, скоро
исполнится два года – однако актриса до сих пор не представила его
общественности. На просьбы поклонников артистка сначала обещала показать
мальчика после крестин, потом – после того, как ему исполнится год. До сих пор
Кожевникова своего обещания не выполнила, пишет издание "7Дней".