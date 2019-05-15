Мария Кожевникова смутила поклонников беременной фотографией. Некоторые бросились поздравлять многодетную мать с пополнением в семействе. Оказалось, что снимку – два года, просто актриса о нем только сейчас вспомнила.

Мария Кожевникова смутила поклонников "беременной"фотографией. Некоторые бросились поздравлять многодетную мать с пополнением всемействе. Оказалось, что снимку – два года, просто актриса о нем только сейчасвспомнила.поблагодарила в подписи к посту в Instagram сотрудниковфотостудии. Именно они напомнили артистке о том, что у нее лежит непроявленнаяпленка. Результатом фотосессии двухгодичной давности Мария поделилась сподписчиками."Вот таким карапузом я была на шестом месяце, беременнаяВасей... Лучше проявить пленку через 2 года, чем никогда", – подписаласнимок актриса.У Марии Кожевниковой трое детей. Однако свои "беременные"фотографии актриса никогда не выставляла, публиковала их только после родов. Поклонникипредполагают, что актриса слегка суеверна. Но кое-кто считает, что Мария негорит желанием показывать свою фигуру – каксообщалось, во время каждой беременности она набирала по 30 килограммов веса.При этом другими подробностями личной жизни артистка охотноделится с фанатами. Со старшими сыновьями Иваном и Максимомпоявляется на светских мероприятиях. В соцсетях публикуются многочисленныесемейные фотографии.А вот младшему сыну , Василию, скороисполнится два года – однако актриса до сих пор не представила егообщественности. На просьбы поклонников артистка сначала обещала показатьмальчика после крестин, потом – после того, как ему исполнится год. До сих порКожевникова своего обещания не выполнила, пишет издание "7Дней".