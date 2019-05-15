В Национальной хоккейной лиге завершился матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между представителями Восточной конференции – Каролиной Харрикейнз и Бостон Брюинз. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хоккеистов черно-золотых.

В Национальной хоккейной лиге завершился матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между представителями Восточной конференции – "Каролиной Харрикейнз" и "Бостон Брюинз". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хоккеистов "черно-золотых"."Бостон" повел в счете после того, как в начале второго периода Крис Вагнер забил первую шайбу своей команды. Вскоре Брэд Маршан удвоил преимущество гостей. Но еще до завершения периода Кэлвин де Хаан одна шайбу отыграл. Однако больше соперники друг другу не забивали.Отметим, что участие в игре принял и российский нападающий "Ураганов" Андрей Свечников. Он обошелся без результативных действий и за 15 минут 46 секунд он запомнился двумя бросками в створ ворот и двумя силовыми приемами.Благодаря этой победе "Бостон" выиграл у "Каролины" в третий раз и повел в противостоянии со счетом 3:0. Следующий матч серии состоится также на домашней площадке "Каролины" 17 мая. В полуфинальной серии Запада между "Сент-Луис Блюз" и "Сан-Хосе Шаркс" пока ничья – 1:1. Третий матч противостояния состоится 16 мая.