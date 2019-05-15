Поднялся на борт с сигаретой, набросился на стюардессу и устроил драку с пилотами. Пьяного дебошира пришлось снимать с рейса Новосибирск-Москва. Самолет в итоге вылетел с опозданием, а буйный пассажир, осознав, что дорога в небо закрыта, продолжил бесчинства на земле.

Поднялся на борт с сигаретой, набросился на стюардессу и устроил драку с пилотами. Пьяного дебошира пришлось снимать с рейса Новосибирск-Москва. Самолет в итоге вылетел с опозданием, а буйный пассажир, осознав, что дорога в небо закрыта, продолжил бесчинства на земле.Мужчина бьет железную клетку и ногами, и руками, но она к таким персонам уже привыкла. Максим Пашнин к клеткам тоже привык. Суровый челябинский сантехник сидел не раз. Обнажив расписное тело, он рвался покурить.— Пойдем покурим!С этой невыкуренной сигареты и началось его новое уголовное дело. Утром он собирался лететь в Москву. Перед полетом немного выпил, в переводе на чистый спирт — грамм сто, не больше. Но страх совсем потерял: в самолет зашел с папироской в зубах.Стюардесса сделала замечание, Максим затолкнул ее в кабину. Досталось и командиру, и второму пилоту. Путешествие в Москву на этом закончилось."Командиром воздушного судна было принято решение об отказе в перелете данному гражданину", — прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.И вроде можно успокоиться — земля под ногами, но стоять уверено дебоширу мешают все те же "сто грамм". Он бьется в припадке и бьет кулаком по столу.На Кипре из-за пьяного дебоша тоже задержали вылет российского лайнера. Дама из Кронштадта перебрала со спиртным: ей показалось, что все вокруг смотрят на нее косо.— Никто, ни один человек не скажет, что я была не права?За светской беседой пьяной женщины следил весь борт. Добровольные комментаторы докладывали обстановку. Говорили, полиция выносит разбушевавшуюся. Но она шла сама и провожали ее бурными аплодисментами.За пьянку и дебош в самолете теперь полагается статья. Это раньше за хулиганство давали 15 суток. Теперь — 5 лет. У сантехника Пашнина еще и отягчающее — он пилотов избил. Зато в колонии времени на перекур у него будет достаточно.