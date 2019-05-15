В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная США на льду Стил-Арены в словацком городе Кошице обыграла национальную команду Великобритании со счетом 6:3.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная США на льду "Стил-Арены" в словацком городе Кошице обыграла национальную команду Великобритании со счетом 6:3.У победителей встречи голами отметились Джеймс ван Римсдайк (13-я минута), Клейтон Келлер (30), Крис Крайдер (32), Алекс Дебринкэт (38), Патрик Кейн (42) и Дерек Райан (50), а у британцев шайбы забросили Майк Хэммонд (16), Бретт Перлини (40) и Бен Дэвис (57).Стоит отметить, что Кейн, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и вышел на первое место в истории своей сборной по очкам на чемпионатах мира.Добавим, в параллельной игре сборная Швейцарии в Братиславе обыграла команду Норвегии со счетом 4:1. В составе швейцарцев дубль оформил Андрес Амбюль.Сборная США одержала третью победу в последних четырех матчах и с восемью очками поднялась на второе место в группе А, а Великобритания, потерпевшая четвертое поражение кряду, расположилась на восьмой строчке. В следующем матче турнира американцы 18 мая сыграют с Данией, а британцы днем ранее встретятся с Финляндией.