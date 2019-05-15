Американские журналисты активно обсуждают встречу госсекретаря США Майка Помпео в Сочи. За 4 с половиной часа (именно столько в общей сложности продолжались переговоры) стороны обсудили самые острые темы - от иранской сделки до ситуации в Венесуэле.

Американские журналисты активно обсуждают встречу госсекретаря США Майка Помпео в Сочи. За 4 с половиной часа (именно столько в общей сложности продолжались переговоры) стороны обсудили самые острые темы — от иранской сделки до ситуации в Венесуэле. Но для американских СМИ главной по-прежнему остается та, которой не было — вмешательство в выборы.Быть востребованным экспертом по двухсторонним отношениям с Москвой в Вашингтоне сегодня не сложно. Достаточно жонглировать тремя словами: Россия, вмешательство, расследование. Самолет Майка Помпео еще прогревал двигатели на летном поле аэропорта Сочи, а в эфир уже начали выводить тех, кто всегда готов."За исключением договора о ядерном разоружении, я не понимаю, зачем мы вообще разговариваем с Россией. Их нужно изолировать отовсюду, так же стоит поступить всем нашим западным коллегам", — заявил бывший руководитель отдела российских операций ЦРУ на CNN Стив Холл.В похожем духе и репортажи корреспондентов с места. Аналитика на CNN в буквальном смысле из воздуха. В Сочи Владимир Путин прилетел из Ахтубинска. Российские Су-57 в российском небе сопровождают самолет российского президента — грозят США, а как же иначе."Президентский самолет Владимира Путина в сопровождении шести малозаметных истребителей спикировал на испытательный полигон, чтобы проинспектировать российское новейшее высокотехнологическое оружие. Это шлет мощный сигнал о приоритетах Путина", — сказал корреспондент CNN Мэттью Чанс.Именно из-за таких комментариев и сюжетов, что выливаются на головы американцев, в отношениях двух ядерных держав и возникла немыслимая по меркам мировой дипломатии пауза. Госсекретарем Майк Помпео работает уже год, но до России долетел впервые. Впрочем, если приглядеться к происходившему уже в Сочи, то можно увидеть и больше. Например, теплое приветствие от Помпео Сергею Нарышкину.Главу СВР Помпео знает по своей предыдущей работе директора ЦРУ. Борьба с терроризмом одна из тех немногих сфер, где сотрудничество России и США продолжалось даже когда казалось, что отношения на абсолютном нуле. В итоге это поняли и в Вашингтоне, а Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину.Слова Путина перед началом переговоров американские телеканалы транслировали без синхронного перевода. Давали субтитры. Интонация в таких случаях значит не меньше смысла сказанного."Как вы знаете, совсем недавно, несколько дней назад я имел удовольствие разговаривать с президентом Соединенных Штатов по телефону. У меня сложилось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместных вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес. И мы со своей стороны неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме", — отметил Путин.Трамп набрал сразу после того как в США ничем закончилось двухлетнее расследование спецпрокурора Мюллера. То есть сразу же, как стоп-кран, тормозивший любую попытку диалога, вернулся в исходное положение.Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, все-таки надо отдать ему должное. В целом он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь.На этом сотрудники CNN решили закончить. "Путин смеется последним" — назвали они свой редакционный материал, появившийся на сайте телеканала спустя несколько часов после встречи в Сочи. Только вот президент России не иронизировал. Дослушать его стоило до конца."Никакого вмешательства с нашей стороны в выборы США не было на государственном уровне, и быть не могло. Но все это, к сожалению, послужило причиной, в том числе, и это послужило причиной ухудшения наших межгосударственных связей", — подчеркнул Путин.С любимой темы вмешательства начали допрос Помпео американские журналисты, которых взяли в Сочи. Словно нет в мире Украины, Венесуэлы и Сирии, распадающейся на глазах ядерной сделки с Ираном и северокорейской ядерной проблемы, а также разорванного США договора о ракетах средней и меньшей дальности или договора об СНВ, чья судьба теперь туманна. Конечно, есть, напомнил прессе Помпео."Речь шла о том, как нам соблюсти интересы двух наших государств. Мы собираемся защищать наши интересы. Они точно также делают все, чтобы защищать свои. У нас состоялся хороший разговор. Президент, очевидно, был прекрасно осведомлен обо всех темах, которые мы обсуждали. Так что, мы смогли быстро перейти к обсуждению конкретных деталей в различных сферах, где наши страны взаимодействуют. Так что в этом смысле — разговор получился очень продуктивным", — сказал госсекретарь США.Дальнейшая продуктивность контактов теперь зависит и от специально назначенного главой американского минюста прокурора Джона Дарема. Его задача – выяснить, кто на самом деле стоял за началом токсичного расследования Мюллера. Дарем — большой специалист по внутренней кухне в американских спецслужбах, представители которых не всегда действуют в интересах своей страны.Из Сочи в Вашингтон Помпео улетел не с пустыми руками. Захватил для Трампа записку от российского президента. В Белом доме госсекретаря с нетерпение ждут. Трамп примет Помпео у себя в Овальном кабинете уже сегодня примерно в десять вечера по Москве.