Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде. В Новгородской области добровольцы Поискового движения России обнаружили захоронение мирных граждан, убитых латышами-карателями во время Великой Отечественной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде. В Новгородской области добровольцы "Поискового движения России" обнаружили захоронение мирных граждан, убитых латышами-карателями во время Великой Отечественной.Русские, евреи, цыгане – в годы войны в этих лесах не просто казнили, здесь жестоко издевались над людьми, не разбирая — дети ли, беременные женщины. Марьина роща в полукилометре от деревни Жестяная Горка. В рамках акции "Без срока давности" добровольцы "Поискового движения России" обнаружили останки 42 мирных граждан, в их числе трое детей и беременная женщина."Свозились подпольщики, партизаны, военнопленные, мирные жители, помогавшие войскам РККА. Здесь проводились и малые и массовые расстрелы", — рассказывает руководитель новгородской областной поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.Следственные действия производят сотрудники Следственного комитета. Им предстоит разобраться во всех фактах массовых казней.Кстати, уголовное дело в отношении палачей, которые зверствовали здесь в 1941-1943 годах, уже возбуждали. После войны тут работала комиссия, расстрельные ямы вскрывали, чтобы подтвердить факты массовых убийств. Но тогда были осуждены и понесли наказание далеко не все преступники."Дело было возбуждено в отношении Герцога Курта Оскара, который был привлечен в 1947 году наравне с 19 другими офицерами вермахта судом военного трибунала Ленинградского военного округа. За расстрелы, в том числе, возле деревни Жестяная Горка как организаторы", — говорит руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новгородской области Сергей Килессо.Герцог Курт – фашистский генерал, известный своей жестокостью. Это он и его "соратники" руководили карательными операциями — поджогами, расстрелами. На их счету 3700 мирных жизней. Факты злодеяний составили 54 тома. Но это организаторы. Исполнители – те, кто непосредственно стрелял и резал — наказание не понесли. Так называемая "тайлькоманда" — отъявленные головорезы, которые прежде, чем убить, издевались."В состав группы входили 33 карателя – выходцы из Латвийской ССР, которые не были приданы суду и скрылись на территории США, Канады и ФРГ. В 1942-1943 годах члены группы систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также военнопленным, проходившим военную службу в Вооруженных силах СССР", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.И это был так называемый генеральный план "Ост", которым предусматривалось уничтожение славян, евреев, цыган, людей других национальностей."Мы не можем не замечать, что сегодня происходит в прибалтийских республиках, когда идет откровенное обеление преступников, которые были на службе у Гитлера. Когда их возводят в ранг героев, когда им устраивают пышные торжества. Понятно, что им уже по 90-100 лет и осудить их не получится. Но мы должны возвысить свой голос и сказать, что они преступники", — подчеркивает доцент кафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного университета Ольга Жукова.Такие преступления не могут иметь срока давности. Всего, по имеющимся данным, в районе Жестяной Горки казнены больше 2 тысяч 600 человек. Уголовное дело следственный комитет России возбудил по статье "Геноцид".