Московский футбольный клуб Спартак летом досрочно разорвет контракт с российским полузащитником, капитаном команды Денисом Глушаковым, действующее соглашение с которым рассчитано до 31 мая 2020 года.

Московский футбольный клуб "Спартак" летом досрочно разорвет контракт с российским полузащитником, капитаном команды Денисом Глушаковым, действующее соглашение с которым рассчитано до 31 мая 2020 года.С высокой долей вероятности игрок продолжит карьеру в "Ростове". Как сообщает Sport24.ru, помимо Глушакова в стан ростовчан может перебраться голкипер "Локомотива" Никита Медведев.Глушаков перешел в "Спартак" из "Локомотива" летом 2013 года за восемь миллионов евро. В составе "красно-белых" Денис принял участие в 173 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал десять голевых передач. Также на его счету 57 игр и пять голов за сборную России.Напомним, ранее стало известно, что 32-летний хавбек повлиял на увольнение итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера столичной команды. Об этом Глушаков говорил по телефону. Записи разговоров просочились в прессу.