Московское Динамо проведет первый свой первый матч на новом стадионе в Петровском парке в заключительном туре чемпионата России по футболу. В игре 30 тура российской премьер-лиги Динамо сыграет домашний матч с тульским Арсеналом.
Московское "Динамо" проведет первый свой первый матч на новом стадионе в Петровском парке в заключительном туре чемпионата России по футболу. В игре 30 тура российской премьер-лиги "Динамо" сыграет домашний матч с тульским "Арсеналом".
Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина: "Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, являющийся главой комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке. На 90 процентов газон готов. Сейчас приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене "Динамо".
Напомним, что изначальной датой открытия стадиона должно было стать 10 мая, когда "Динамо" принимало "Спартак" в рамках РПЛ. Однако специальные комиссии РФС и РПЛ не одобрили проведение матча на новой арене из-за качества газона. Позже газон перестелили.