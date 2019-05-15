Московское Динамо проведет первый свой первый матч на новом стадионе в Петровском парке в заключительном туре чемпионата России по футболу. В игре 30 тура российской премьер-лиги Динамо сыграет домашний матч с тульским Арсеналом.

Московское "Динамо" проведет первый свой первый матч на новом стадионе в Петровском парке в заключительном туре чемпионата России по футболу. В игре 30 тура российской премьер-лиги "Динамо" сыграет домашний матч с тульским "Арсеналом".Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина: "Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, являющийся главой комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке. На 90 процентов газон готов. Сейчас приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене "Динамо".Напомним, что изначальной датой открытия стадиона должно было стать 10 мая, когда "Динамо" принимало "Спартак" в рамках РПЛ. Однако специальные комиссии РФС и РПЛ не одобрили проведение матча на новой арене из-за качества газона. Позже газон перестелили.