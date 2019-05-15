Известный музыкальный продюсер поделилась свежим снимком в своем Instagram-аккаунте. Однако многие пользователи соцсети посчитали фото недостоверным, посчитав, что Яна Рудковская водит их за нос.

Известный музыкальный продюсер поделилась свежимснимком в своем Instagram-аккаунте.Однако многие пользователи соцсети посчитали фото недостоверным, посчитав, что Яна Рудковская водит их за нос.Жена знаменитого фигуриста ЕвгенияПлющенко на фотографии подчеркнула свои длинные ноги платьем сзавышенной талией. На фото она стоит рядом с витриной со всевозможнымисладостями.Поклонники восхитилисьстройными ножками 44-летней Яны Рудковской. Но многим фолловерам снимокпоказался лживым. Они заявили, что продюсер злоупотребляет фоторедакторами,чтобы получать комплименты."А что сногами? Нет, я не против обработки фото, я понимаю, что люди публичные, и эточасть работы. Просто иногда это слишком очевидно", "Фотошоп не дремлет","Обработка фото зашкаливает!", "Фотошоп не дремлет", – написали критики.Некоторые же заявили, что устали от однообразных снимков Яны Рудковской. "Всеодно и тоже на показ не интересно", – высказался один из подписчиков.Ранее звезда сделала откровенное признание.отказалась ограничивать себя в сладком. "Конец диетам, лучше будуспортом заниматься", – написала продюсер в Instagram.Как писали "Дни.ру", многовремени посвящает спорту. Правда, в фитнес-клуб она не ходит, предпочитаязаниматься дома с личным тренером. Знаменитость признавалась, что тренируетсяпять-шесть раз в неделю.