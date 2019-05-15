Известный музыкальный продюсер поделилась свежим
снимком в своем Instagram-аккаунте.
Однако многие пользователи соцсети посчитали фото недостоверным, посчитав, что Яна Рудковская водит их за нос.
Известный музыкальный продюсер поделилась свежим
снимком в своем Instagram-аккаунте.
Однако многие пользователи соцсети посчитали фото недостоверным, посчитав, что Яна Рудковская водит их за нос.
Жена знаменитого фигуриста Евгения
Плющенко на фотографии подчеркнула свои длинные ноги платьем с
завышенной талией. На фото она стоит рядом с витриной со всевозможными
сладостями.
Поклонники восхитились
стройными ножками 44-летней Яны Рудковской. Но многим фолловерам снимок
показался лживым. Они заявили, что продюсер злоупотребляет фоторедакторами,
чтобы получать комплименты.
"А что с
ногами? Нет, я не против обработки фото, я понимаю, что люди публичные, и это
часть работы. Просто иногда это слишком очевидно", "Фотошоп не дремлет",
"Обработка фото зашкаливает!", "Фотошоп не дремлет", – написали критики.
Некоторые же заявили, что устали от однообразных снимков Яны Рудковской. "Все
одно и тоже на показ не интересно", – высказался один из подписчиков.
Ранее звезда сделала откровенное признание.
отказалась ограничивать себя в сладком. "Конец диетам, лучше буду
спортом заниматься", – написала продюсер в Instagram.
Как писали "Дни.ру", много
времени посвящает спорту. Правда, в фитнес-клуб она не ходит, предпочитая
заниматься дома с личным тренером. Знаменитость признавалась, что тренируется
пять-шесть раз в неделю.