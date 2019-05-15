В Москве состоялось совещание по вопросам размещения в Челябинске участников заседания совета лидеров стран-участниц саммитов ШОС и БРИКС, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал.

В Москве состоялось совещание по вопросам размещения в Челябинске участников заседания совета лидеров стран-участниц саммитов ШОС и БРИКС, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал"."Совместно с правительством региона мы обсудили подготовку номерного фонда для разных категорий гостей форума. Всего на эти цели понадобится более 17 тысяч мест. Для размещения участников будут задействованы отели, гостиницы, базы отдыха, общежития и многоквартирные дома. Все они будут отвечать международным стандартам", – заявил советник президента Российской Федерации, зампредседателя организационного комитета по подготовке к председательству России в ШОС и в БРИКС Антон Кобяков.Напомним, форму пройдет в Челябинске в 2020 году. До апреля в городе завершат возведение нового общежития ЮУрГУ. Сейчас власти рассматривают вопрос о проведении капремонта в общежитии Уральского государственного университета физической культуры. Также правительство региона сообщило, что строительные работы на всех коттеджных поселках, где планируют разместить иностранные делегации, – "Белый хутор", "Терема" и "Хрустальный" – идет в соответствии с графиком.