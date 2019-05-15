Сразу четверым известным велогонщика может быть предъявлено обвинение в использовании допинга. Самый звездный из них – итальянский спринтер Алессандро Петакки, выигравший 48 этапов на в ходе трех Гран-туров мирового велоспорта.

Сразу четверым известным велогонщика может быть предъявлено обвинение в использовании допинга. Самый звездный из них – итальянский спринтер Алессандро Петакки, выигравший 48 этапов на в ходе трех Гран-туров мирового велоспорта.Также по мнению представителей полиции Австрии в злоупотреблениях могут быть обвинены словенцы Борут Божич и Кристиан Корень, а также хорват Кристиан Джюрасек. Всем им вменяется в вину сотрудничество со скандальным немецким доктором Маркусом Шмидтом.При этом Петакки и Божич уже завершили карьеры, Джюрасек выступает за UAE-Team Emirates, а Корень – за Bahrain-Merida. В отношении Божича дело выделено в особый статус, поскольку сейчас он находится на административном посту, являясь спортивным директором команды Bahrain-MeridaДжюрасек и Корень временно отстранены от соревнований, сообщает Международный союз велосипедистов (UCI). После сообщения о новых подозреваемых по делу Шмидта проходят уже 17 спортсменов из разных стран, семеро из которых – велогонщики.