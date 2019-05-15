Модель появилась на красной дорожке
Каннского кинофестиваля. Виктория Боня похвасталась снимком на своей странице в
Instagram.
Модель появилась на красной дорожке
Каннского кинофестиваля. Виктория Боня похвасталась снимком на своей странице в
Instagram.
Экс-участница "Дома-2" выбрала для светского мероприятия длинное красное
платье в пол со шлейфом и декольте. При этом модель, позируя для фотографа,
игриво оголила плечо и грудь.
"В каком образе вы ожидали увидеть меня на церемонии
открытия этого Каннского кинофестиваля?", – спросила Викторию Боня подписчиков в
соцсети. Многим поклонникам понравился ее образ.
А вот скандальный блогер Лена Миро разнесла модель в
пух и прах, высмеяв в своем Telegram-канале. "Ну, явно не в платье, взятом напрокат, которое сползает с дрябленькой сиси",
– заявила блогер. "Не ожидали вообще увидеть тебя в Каннах после скандала,
когда кучу эскортниц поймали на незаконном проникновении на красную дорожку
этого фестиваля в прошлом году", – добавила Миро.
При этом блогер смело заявила, что персонал кинофестиваля "дает выйти туда
любой девке за 100 евро", имея в виду красную дорожку. "Фотограф из Японии,
кстати, пытается сфоткать фотографа Бони. Хочет разоблачить, наверное…", -
съязвила Лена Миро.
Ранее рассказала, как оказалась на дне рождения у известного
бразильского футболиста Неймара. Экс-участница "Дома-2"
отметила, спортсмен сам прислал ей приглашение, от которого она не смогла
отказаться. прилетела на торжество в Париж, где был организован
дорогой фуршет.