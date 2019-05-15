Модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Виктория Боня похвасталась снимком на своей странице в Instagram.

Модель появилась на красной дорожкеКаннского кинофестиваля. Виктория Боня похвасталась снимком на своей странице вInstagram.Экс-участница "Дома-2" выбрала для светского мероприятия длинное красноеплатье в пол со шлейфом и декольте. При этом модель, позируя для фотографа,игриво оголила плечо и грудь."В каком образе вы ожидали увидеть меня на церемонииоткрытия этого Каннского кинофестиваля?", – спросила Викторию Боня подписчиков всоцсети. Многим поклонникам понравился ее образ.А вот скандальный блогер Лена Миро разнесла модель впух и прах, высмеяв в своем Telegram-канале. "Ну, явно не в платье, взятом напрокат, которое сползает с дрябленькой сиси",– заявила блогер. "Не ожидали вообще увидеть тебя в Каннах после скандала,когда кучу эскортниц поймали на незаконном проникновении на красную дорожкуэтого фестиваля в прошлом году", – добавила Миро.При этом блогер смело заявила, что персонал кинофестиваля "дает выйти тудалюбой девке за 100 евро", имея в виду красную дорожку. "Фотограф из Японии,кстати, пытается сфоткать фотографа Бони. Хочет разоблачить, наверное…", -съязвила Лена Миро.Ранее рассказала, как оказалась на дне рождения у известногобразильского футболиста Неймара. Экс-участница "Дома-2"отметила, спортсмен сам прислал ей приглашение, от которого она не смоглаотказаться. прилетела на торжество в Париж, где был организовандорогой фуршет.