Ирина Дубцова вместе с сыном-подростком Артемом отправились на Мальдивы. Оказалось, это вынужденное решение, потому что у наследника популярной артистки сильная аллергия.

Ирина Дубцова вместе с сыном-подростком Артемом отправились на Мальдивы. Оказалось, это вынужденное решение, потому что у наследника популярной артистки сильная аллергия.Уже который год в конце весны Ирина Дубцова с сыном Артемом на несколько недель выбирается на Мальдивы. По признанию артистки, это ее самый любимый курорт, на котором она может полностью отдохнуть и восстановиться. Певица регулярно выкладывает фотографии и видео с райского острова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Многочисленные подписчики неоднозначно реагируют на эти публикации: одни радуются за свою любимицу, другие осуждают, дескать, артистке стоило бы сына оставить доучиться в школе, а уже уезжать в отпуск летом.Ирина Дубцова объяснила, что поездка на Мальдивы вынужденная и Артем вовсе не бездельничает. Оказывается, наследник певицы страдает недугом – у него обостряется аллергия в конце весны, когда цветет береза. Доходит до спазмов, как у астматиков. При этом лекарства не помогают. Чтобы избежать печальных последствий, Ирина Дубцова и приняла решение уезжать из Москвы на этот период. Во время отсутствия в школе мальчик все равно продолжает обучение. По словам певицы, оставленных в комментариях к фото, Артем получает задания от учителей через сообщения и выполняет их."Если вы об аллергии не знали, не стоит писать гадости", – посоветовала подписчикам раздосадованная Ирина Дубцова. Кстати, артистка и сама страдает от аллергии, поэтому, как и сын, спасается от ее последствий вдали от родины. К слову, в прошлом певица снялась в передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" Выпуск как раз был посвящен аллергии. В передаче обсуждались современные способы борьбы с недугом. Артистке пообещали подобрать правильное лечение, но она не питает особых надежд на успешный поиск панацеи. "Обещали вылечить, но я не очень верю. Наши друзья проходили подобное лечение, им не помогло! Предпочитают улетать на время "пыления", – рассказала Ирина Дубцова.