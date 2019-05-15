Нижняя палата в приоритетном порядке рассмотрит правительственный законопроект об упрощении получения вида на жительство в России для некоторых категорий иностранных граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата в приоритетном порядке рассмотрит правительственный законопроект об упрощении получения вида на жительство в России для некоторых категорий иностранных граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нормативно-правовой акт уже направлен в профильные комитеты
нижней палаты, сообщил он. По его словам, люди, связанные корнями с нашей
страной, говорящие на русском, а также те, у кого живут в России родственники,
не должны испытывать неудобства от бюрократической волокиты.
"Все необходимые документы для проживания таких граждан
в России должны оформляться в максимально короткие сроки", – подчеркнул
Володин.
Законопроект предлагает без квот давать разрешение на
временное проживание гражданам Украины или лицам без гражданства, постоянно там
проживающих. Также действие нормативно-правового акта распространяется на
беженцев с Украины, переехавших в Россию на постоянное место жительства.
Предложенный на рассмотрение парламентариев документ также
сокращает с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявок о получении
разрешения на временное проживание.
Вячеслав Володин напомнил, что подготовить соответствующий
законопроект поручил президент Владимир Путин. "Главой государства
последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые
живут в других странах, но хотят жить в России", – сказал спикер.
По его словам, прежде всего законопроект направлен на жертв
войн и политических конфликтов. "Госдума поддержит дальнейшие шаги,
которые направлены на восстановление справедливости по отношению к тем, с кем у
нас один язык, общая история и культура", – заключил Володин.