Нижняя палата в приоритетном порядке рассмотрит правительственный законопроект об упрощении получения вида на жительство в России для некоторых категорий иностранных граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата в приоритетном порядке рассмотрит правительственный законопроект об упрощении получения вида на жительство в России для некоторых категорий иностранных граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Нормативно-правовой акт уже направлен в профильные комитетынижней палаты, сообщил он. По его словам, люди, связанные корнями с нашейстраной, говорящие на русском, а также те, у кого живут в России родственники,не должны испытывать неудобства от бюрократической волокиты."Все необходимые документы для проживания таких гражданв России должны оформляться в максимально короткие сроки", – подчеркнулВолодин.Законопроект предлагает без квот давать разрешение навременное проживание гражданам Украины или лицам без гражданства, постоянно тампроживающих. Также действие нормативно-правового акта распространяется набеженцев с Украины, переехавших в Россию на постоянное место жительства.Предложенный на рассмотрение парламентариев документ такжесокращает с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявок о полученииразрешения на временное проживание.Вячеслав Володин напомнил, что подготовить соответствующийзаконопроект поручил президент Владимир Путин. "Главой государствапоследовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которыеживут в других странах, но хотят жить в России", – сказал спикер.По его словам, прежде всего законопроект направлен на жертввойн и политических конфликтов. "Госдума поддержит дальнейшие шаги,которые направлены на восстановление справедливости по отношению к тем, с кем унас один язык, общая история и культура", – заключил Володин.