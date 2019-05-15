В российском футболе назревает скандал на тему договорных матчей. В Профессиональной футбольной лиге – третьем по силе дивизионе России, упала тень на матч между Чайкой и новороссийским Черноморцем (3:1).

В российском футболе назревает скандал на тему договорных матчей. В Профессиональной футбольной лиге – третьем по силе дивизионе России, упала тень на матч между "Чайкой" и новороссийским "Черноморцем" (3:1).Клуб из села Песчанокопское является лидером зоны "Юг" и борется за выход в Футбольную национальную лигу. Сомнения относительно честности его победы над "Черноморцем" закрались у представителей краснодарского "Урожая" – главного конкурента "Чайки" за единственную путевку в ФНЛ."Чайка" – "Черноморец". Гости, которые не пропустили ни одного мяча в последних четырех матчах, неожиданно разучились играть строго в обороне, — написал в своем Instagram генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко. – Посмотрите и оставьте комментарий".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Dmitry Gradilenko (@gradilenko_dmitry) 14 Май 2019 в 12:13 PDTСитуацию вокруг матча команд рассмотрят и в ПФЛ, о чем заявил президент лиги Андрей Соколов: "По поводу матча "Чайки" и "Черноморца" комментарии будут даваться обстоятельные, а не поверхностные, — цитирует главу ПФЛ Чемпионат.Com. - Мы все изучим в рабочем порядке. Лига всегда активна в рассмотрении возникающих ситуаций. Мы не упускаем вещей, связанных с несоблюдением принципов честной игры".Благодаря победе над "Черноморцем", лишившегося шансов пойти на повышение, "Чайка" вернула себе первую строчку в таблице, набрав 61 балл. У идущего на втором месте "Урожая" 60 баллов. До завершения чемпионата командам осталось сыграть по три игры.