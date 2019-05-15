Резидент Comedy Women выложила пикантную фотографию со своей коллегой. Подпись у фото весьма необычная: Садо и Мазо.

Резидент Comedy Women выложила пикантную фотографию со своей коллегой. Подпись у фото весьма необычная: "Садо и Мазо".На снимке Екатерина сидит в кресле в кожаной маске зайца. Ей на колени взобралась ее коллега – Наталья Еприкян.Она тоже в БДСМ-изделии. Вот только не зайчика, а кошечки.Провокационное фото вызвало у подписчиков волну комментариев. Многие задались вопросом, кто садо, а кто мазо на этом кадре? Некоторые из них нашли ответ."Наталья Андреевна доминирует, впрочем, как всегда", – определила одна из подписчиц.Нашлись и те, кто негативно отреагировали на такой контент. Прямых оскорблений не поступало, зато не обошлось без едких шуток."Вы под чем, Варнава?", – ядовито поинтересовался комментатор.Отметим, в последнее время Екатерина Варнава все чаще стала выкладывать откровенные фото. Как ранее рассказала газета "Дни.ру", актриса опубликовала снимок, где она позирует топлес. На нем актриса запечатлена с короткой стрижкой и темными волосами. Многие фанаты были в восторге от такого креативного решения и оставляли свои восторженные комментарии.