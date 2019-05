Бывший нападающий английских Арсенала и Манчестер Юнайтед, а также сборной Голландии Робин ван Перси завершил карьеру профессионального футболиста. Летом голландец отметит свой 36-й день рождения.

Бывший нападающий английских "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", а также сборной Голландии Робин ван Перси завершил карьеру профессионального футболиста. В августе голландец отметит свой 36-й день рождения.Ван Перси минувшим летом вернулся в свой родной клуб "Фейеноорд". Последним матчем нападающего стала игра 34-го тура чемпионата Голландии против "Ден Гаага". В завершившемся сезона 35-летний футболист принял участие в 25 матчах и забил 16 мячей."Оглядываясь на эти 17 лет, я могу лишь сказать, что это было замечательное путешествие. Со своими взлетами и падениями, но, к счастью, со множеством незабываемых моментов. Горжусь тем, что играл за отличные клубы и за свою страну. Хотел бы поблагодарить тренеров и одноклубников, а также болельщиков, которые поддерживали меня и мою семью все эти годы", – написал ван Перси в социальной сети Twitter.On Sunday I played my last professional game. Looking back on a 17 year career I can only say it has been a wonderful journey. With ups-and-downs, but thankfully with many precious and unforgettable memories. Proud to have played for great clubs and for my country. (1/2) pic.twitter.com/bumBl7dzG7— Robin van Persie (@Persie_Official) 14 мая 2019 г.Летом 2004 года Робин за 4,5 миллиона евро перешел из "Фейеноорда" в лондонский "Арсенал", откуда в 2012-м перебрался в "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро. Перед возвращением в родной клуб голландец поиграл несколько лет в турецком "Фенербахче".Ван Перси принял участие в 280 играх, забил 144 мяча и отдал 65 результативных передач в английской премьер-лиге. Также на его счету 102 матча и 50 голов за сборную Голландии.