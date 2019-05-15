У Александра Шелухи нет свободного времени

У Александра Шелухи нет свободного времениДепутат владимирского совета народных депутатов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Шелуха написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Это подтвердили в пресс-службе мэрии. В конце мая депутаты рассмотрят заявление Шелухи и примут решение.Как рассказал Александр Шелуха, у него совершенно нет свободного времени. Депутат живет в Москве и во Владимир приезжает лишь на профильные комитеты и заседания горсовета. А теперь ему предложили должность в Дубне.