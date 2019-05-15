Бывшему начальнику УВД Кармаскалинского района Башкирии Салавату Галиеву, проходящему по делу о групповом изнасиловании дознавателя в отделе полиции, изменили меру пресечения. По решению Верховного суда республики 50-летний экс-подполковник переведен из следственного изолятора, где он провел около полугода, под домашний арест.

Бывшему начальнику УВД Кармаскалинского района Башкирии Салавату Галиеву, проходящему по делу о групповом изнасиловании дознавателя в отделе полиции, изменили меру пресечения. По решению Верховного суда республики 50-летний экс-подполковник переведен из следственного изолятора, где он провел около полугода, под домашний арест, сообщает ГТРК "Башкортостан".Обвиняемыми по прогремевшему на всю страну делу, помимо Галиева, проходят еще два человека: бывшие глава УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук. Последний еще 26 апреля покинул СИЗО, оставшись под домашним арестом. Не исключено, что в ближайшее время меру пресечения изменят и Матвееву.Скандал разразился в конце октября 2018 года, когда 23-летняя дознавательница — дочь полковника, начальника силового подразделения республиканского МВД — обвинила старших коллег в изнасиловании после ночного корпоратива в отделении. Подозреваемые лишились своих должностей и званий, но и предполагаемая жертва, а также ее подруга были уволены со службы с формулировкой "за совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции".