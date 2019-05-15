Новые экономические санкции против России ввела 15 мая Украина. Это зеркальные меры - эмбарго и спецпошлины на российские товары, - заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, спецпошлины на товары из России – это абсолютно достойный ответ государству-агрессору.

Новые экономические санкции против России ввела 15 мая Украина. "Это зеркальные меры — эмбарго и спецпошлины на российские товары", — заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, спецпошлины на товары из России – это "абсолютно достойный ответ "государству-агрессору", который, якобы, хочет нанести экономический вред украинскому государству.Запрет поставок определенных групп российских товаров и введение специальных пошлин касается того, что полностью на Украине производится, либо может быть заменено альтернативными поставками, сообщает ТАСС.Под запрет попадают российская фанера, все транспортные средства, минеральные удобрения, промтовары и продукция сельского хозяйства, добавил первый вице-премьер, министр экономического развития Украины Степан Кубив.Киев уже делал шаги в торговой войне с Россией: 10 апреля 2019 года утвердил перечень товаров из России, которые нельзя ввозить на Украину. В запретный для Украины список попали российские банки для консервирования, стеклянные бутылки, емкости для продуктов, напитков и других товаров, смолы, формалин и карбамидно-формальдегидный концентрат, а также пружины для тележек грузовых вагонов и используемая в устройствах железнодорожной автоматики электроаппаратура для коммутации.Москва действовала исключительно в рамках дипломатических правил: в ответ запретила импорт с Украины бумаги и картона, одежды и обуви, трубной продукции, а также отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. 18 апреля Москва также запретила поставки российской нефти и угля на Украину.Киев также анонсировал дополнительный налог на товары российского происхождения. Он вводится с 1 августа 2019 года. Спецналог на ввоз товаров из России будет начисляться в процентах к таможенной стоимости независимо от других налогов.А еще раньше Киев запретил прямые авиарейсы между Россией и Украиной, а также подумывал о полном прекращении железнодорожного сообщения между двумя странами. В конце 2018 года на фоне введения военного положения на части территории Украины президент Украины Петр Порошенко ввел запрет на въезд в страну россиян-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после так называемой "революции достоинства" на Майдане. В результате госпереворота в Киеве и отстранения президента Виктора Януковича от власти на Украине Крым и Севастополь провели референдумы о воссоединении с Россией, а Донецк и Луганск – о провозглашении народных республик Донбасса. В ответ Киев инициировал военную операцию против населения Донецкой и Луганской областей, которая была названа "антитеррористической операцией" (АТО). Ее жертвами, по данным ООН, стали 12 тысяч человек.При этом Киев в развязанной гражданской войне обвиняет не себя, а Москву. В январе 2015 года Верховная рада назвала Россию "страной-агрессором". Россия все обвинения со стороны Украины отрицает. Москва неоднократно заявляла, что стороной внутриукраинского конфликта не является и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.