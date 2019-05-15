Ведомство также выявило нарушения, выразившиеся в установлении монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС-сообщений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала мобильных операторов МТС, "Вымпелком" и Tele2 нарушившими закон о защите конкуренции в части создания дискриминационных условий для частных компаний. Об этом говорится в сообщении ведомства.Как отметили в ФАС, по результатам проведенного расследования удалось установить, что условия договоров, которые заключали операторы с организациями без государственного участия в капитале, существенно отличаются от условий договоров с организациями с государственным участием в капитале. Так, антимонопольная служба выявила разницу, которая может достигать до 10 раз, то есть компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные."В настоящее время ФАС признала ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Вымпелком" нарушившими закон о защите конкуренции в части создания дискриминационных условий, при которых потребители услуг СМС-рассылки поставлены в неравное положение (п. 8 части 1 статьи 10)", - говорится в сообщении.Кроме того, ФАС выявила нарушения, выразившиеся в установлении монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС-сообщений, а также необоснованное удорожание СМС-рассылок после отмены возможности транслитерации СМС-сообщений с кириллицы на латиницу."Стоит напомнить, что ФАС направляла в прошлом году предупреждение "большой четверке" операторов связи с целью устранить еще на момент 2018 года существующие признаки нарушения. Однако ФАС по результатам анализа материалов, поступивших от операторов посчитала, что предупреждение не выполнено, и возбудила дело, итогом которого стало подтверждение наличия нарушений со стороны трех операторов связи", - отметил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, чьи слова приводятся в сообщении.Как уточнили в ведомстве, в отношении ПАО "Мегафон" объявлен перерыв, рассмотрение дела продолжится 16 мая. Представители мобильных операторов пока не прокомментировали ТАСС заявление ФАС.