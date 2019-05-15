На формулической трассе Барселона-Каталония прошел первый день тестовых заездов команд-участниц чемпионата мира по автогонкам в королевском классе. Лучшее время показал финн Валлтери Боттас из команды Mercedes, россиянин Даниил Квят занял третью строчку протокола.

На формулической трассе "Барселона-Каталония" прошел первый день тестовых заездов команд-участниц чемпионата мира по автогонкам в "королевском классе". Лучшее время показал финн Валлтери Боттас из команды Mercedes, россиянин Даниил Квят занял третью строчку протокола.Российского пилота команды Toro Rosso опередили только Боттас и француз Шарль Леклер из итальянской Ferrari. Время финского гонщика – 1 мин. 15,511 сек. Квят отстал на 2,168 сек. В шестерку лучших также вошли Нико Хюлькенберг (Renault), Пьер Гасли (Red Bull) и Карлос Сайнс-младший (McLaren).